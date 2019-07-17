جامعة الوادي تعقد دورات مجانية لطلاب الثانوية للحصول علي منح أجنبية

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت جامعة الوادى الجديد عن الإعداد لتنفيذ دورة تدريبية مجانية للطلاب الراغبين في الحصول علي منحة محافظة الوادي الجديد للجامعات الأجنبية وذلك في إطار التعاون البناء بين الجامعة والمحافظة لخدمة مجتمع الوادي الجديد تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة أنه من المقرر أن تبدأ الدورة التدريبية يوم الاحد القادم وتستمر لمدة عشرة أيام وتشترط الدورة الا يقل مجموع الطالب عن 90%لطلاب علمي علوم و 85%لطلاب العلمي رياضة.