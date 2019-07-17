جامعة الوادي الجديد تجهز مكاتب تنسيق الكليات بمكيفات للتيسير على الطلاب

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تجهيز معامل الحاسب الآلي، بمكيفات الهواء، لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الكليات المختلفة بمقر المبني الإداري للجامعة بحي طريق الداخلة غرب مدينة الخارجة.

و أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، تجهيز الأجهزة وصيانتها وربطها بإنترنت فائق السرعة لضمان إجراء التنسيق لطلاب المرحلة الأولى بكل سهولة، لضمان إجراء التنسيق واختيار الرغبات بمساعدة عدد كافي من المشرفين التابعين للجامعة والتواصل مع مركز التنسيق الرئيسي في حالة وجود مشكلات وحلها بشكل فوري حتى انتهاء جميع مراحل التنسيق واستلام الطالب لبطاقات الترشيح للكليات والمعاهد المختلفة.

أضاف عبد العزيز، أن العمل بمعمل التنسيق يبدأ من الساعة الثامنة وحتى الساعة الخامسة ويستمر العمل بمعمل التنسيق حتى انتهاء تنسيق الكليات بجميع مراحله.