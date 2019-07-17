ثمار تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ببورسعيد × 10 معلومات

كتب وليد عبد السلام

لم يمر سوى أيام قليلة على تطبيق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد إلا وأتت ثمارها لتعود بالنفع على الكثير من المرضى خاصة ممن ليس لهم تغطية تأمينية.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول ثمار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد.

1- فتح 68 ألف مركز طبى أسرى للمواطنين فى بورسعيد

2- توقيع الفحص الطبى على أكثر من 200 ألف مواطن فى الوحدات الصحية والمستشفيات .

3- إجراء 160 عملية جراحية فى 7 مستشفيات متخصصة لاستقبال الحالات التى تحتاج رعاية طبية عالية .

4- توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين ممن ليس لهم تغطية .

5 - تطوير 20 وحدة صحية و7 مستشفيات وفق أعلى معايير تجهيز المنشأت الطبية بالعالم .

6 - تقليل الإنقاق الشخصى على الخدمة الطبية بعد توفير الخدمة بمستشفيات الدولة .

7 - توفير كافة التخصصات الطبية فى المستشفيات مع سد عجز التمريض .

8- إدخال التجهيزات الطبية المختلفة التى يحتاجها المريض للعلاج .

9- تعريف المواطنين بنظام الرعاية الطبية وعمل فحص طبى شامل بالمجان .

10 - توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات .