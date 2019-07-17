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الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:57 م
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تونس تشارك غدًا فى المنتدى السياسى للتنمية المستدامة بنيويورك

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:00 م
تونس تشارك غدًا فى المنتدى السياسى للتنمية المستدامة بنيويورك الامم المتحدة ارشيفية
أ ش أ

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 تشارك وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، غدا الخميس، في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث سيتولى رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والمحلية بالوزارة بلقاسم عياد تقديم التقرير الوطني التونسي في هذا الشأن.
 
وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم -خلال عرض التقرير الوطني الطوعي لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة- التركيز على النتائج التي تم تحقيقها والتحديات، بالإضافة إلى عرض فيديو حول النتائج التي تم تحقيقها في سياق تنفيذ الأهداف المرسومة وإيفاء تونس بتعهداتها تجاه المجموعة الدولية.
 
 
 

تونس

الاستثمار

التنمية المستدامة

الأمم المتحدة

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