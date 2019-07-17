تنفيذ 5861 حكما قضائيا بحملة أمنية فى القليوبية

القليوبية – فريق المحافظات

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، اليوم، من ضبط 257 محكومًا عليهم، و16 حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 274 محكومًا عليهم بإجمالى 5861 أحكام منفذة "879 حكمًا جزئيًا و241 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4469 جنيها غرامات، وتحرير 234 مخالفة.

كما تم ضبط 35 مخالفة وهم 5 إشغال طريق – 17 إزالة فورية – 8 بائع متجول – 10 فرش مؤقت.