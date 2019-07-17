تقرير لهيئة تابعة للناتو يكشف عن مواقع سرية للأسلحة النووية الأمريكية فى أوروبا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وثيقة صدرت مؤخرا وحذفت فيما بعد نشرتها هيئة تابعة للناتو عناوين الصحف فى أوروبا، حيث أنها تؤكد بشكل واضح على سر لم يخف على أحد، وهو أن الأسلحة النووية الأمريكية يتم تخزينها فى بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسخة من الوثيقة بعنوان "عهد جديد للردع النووى؟ التحديث والتحكم فى الأسلحة والقوى النووية المتحالفة"، نشرت فى إبريل الماضى وكتبها سيناتور كندى لصالح لجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية للناتو، وكان التقرير يقيم مستقبل سياسة الردع النووى للمنظمة.

لكن الأمر الذى أصبح خبرا بعد أشهر من صدور التقرير هو مرجع يبدو أنه يكشف مكان ما يقرب من 150 من سلاح نووى أمريكى مخزنة فى أوروبا.

ووفقا لنسخة من الوثيقة نشرتها صحيفة "دى مورجين" البلجيكية، جاء فى مقطع حول الترسانة النووية "هذه القنابل مخزنة فى ست قواعد أمريكية وأوروبية: كلاين بروجل فى بلجيكا، وبوشيل فى ألمانيا وأفياتو جيدى تورى فى إيطاليا وفولكل فى هولندا وإنجرليك فى تركيا".

ولم تسند هذه المعلومات إلى أى مصدر. فى الأسبوع الماضى، تم نشر نسخة نهائية من التقرير على الإنترنت لم تتضمن الإشارة السابقة إلى أماكن تخزين القنابل. بل تشير بشكل غامض إلى الطائرات التى يمكن أن تحمل أسلحة نووية.

وقالت الوثيقة، مشيرة إلى تقرير صدر العام الماضى لمبادرة التهديد النووى، وهى منظمة غير حكومية، "إن الحلفاء الأوروبيين الذين غالبا ما يشار إليهم على أنهم يشغلون مثل هذه الطائرات هم بلجيكا والأمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا".