تفريغ 1380 طن رخام وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأربعاء 21 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الارصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة ADA ZEYNEP وجنسيتها تركيا ويبلغ طولها 71 متر والغاطس 5 متر، وذلك لتفريغ 1380 طن رخام بالميناء، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.