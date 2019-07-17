تعرف على طريقة التقدم بتظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين بالمرحلة الرابعة

كتب مدحت وهبة

يستقبل الموقع الإلكترونى لوزارة التموين www.tamwin.com.eg تظلمات المستبعدين من دعم السلع التموينية للمرحلة الرابعة وفقا لمؤشرات لجة العدالة الاجتماعية، وذلك لمن تلقى رسالة من خلال بون صرف السلع أو الخبز تفيد بأنه غير مستحق للعدم اعتبارا من شهر يوليو الجارى.

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية الدخول على الموقع وكتابة التظلم لمن تلقى رسالة اعتبارا من الشهر الجارى فى نقاط محددة .

1-من حق المستبعدين من دعم السلع فى المرحلة الرابعة الدخول على الموقع الإلكترونى www.tamwin.com.eg لكتابة التظلم .

2- يتم الدخول بكتابة الرقم القومى وكتابة رقم بطاقة التموين واسم المحافظة .

3- بمجرد الدخول على الموقع يظهر سبب الاستبعاد من دعم السلع .

4- يتم كتابة التظلم الخاص به وفقا لسبب الاستبعاد .

5-يتم مراجعة التظلم وفحصة ومن يثبت استحقاقه لدعم لن يتم إيقاف بطاقتة .

6- فتح التظلمات للمرحلة الرابعة اعتبارا من شهر يوليو الجارى وحتى يوم 25 أغسطس المقبل .