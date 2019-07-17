سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على طريقة التقدم بتظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين بالمرحلة الرابعة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:30 ص
تعرف على طريقة التقدم بتظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين بالمرحلة الرابعة صورة أرشيفية- بطاقات تموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل الموقع الإلكترونى  لوزارة التموين www.tamwin.com.eg  تظلمات المستبعدين من دعم السلع التموينية للمرحلة الرابعة وفقا لمؤشرات لجة العدالة  الاجتماعية، وذلك لمن تلقى رسالة من خلال بون صرف السلع أو الخبز تفيد  بأنه غير مستحق للعدم اعتبارا من شهر يوليو الجارى.

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية الدخول على الموقع وكتابة التظلم لمن تلقى رسالة اعتبارا من الشهر الجارى  فى نقاط محددة .

1-من حق المستبعدين من دعم السلع فى المرحلة الرابعة الدخول على الموقع الإلكترونى www.tamwin.com.eg لكتابة التظلم .

2- يتم الدخول بكتابة الرقم القومى  وكتابة رقم بطاقة التموين واسم المحافظة .

3- بمجرد الدخول على الموقع يظهر سبب الاستبعاد من دعم السلع .

4- يتم كتابة التظلم الخاص به وفقا لسبب الاستبعاد .

5-يتم مراجعة التظلم وفحصة ومن يثبت استحقاقه لدعم لن يتم إيقاف بطاقتة .

6- فتح التظلمات للمرحلة الرابعة اعتبارا من شهر يوليو الجارى وحتى يوم 25 أغسطس المقبل .

 

 


التموين

تظلمات المستبعدين من دعم السلع

المستبعدين من البطاقات

المرحلة الرابعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

تشريعات البرلمان الاقتصادية فى دور الانعقاد الرابع.. أبرز 13 قانونا

تشريعات البرلمان الاقتصادية فى دور الانعقاد الرابع.. أبرز 13 قانونا

صور.. مصرع 78 شخصا وفقد 32 بسبب فيضانات وانهيارات أرضية فى نيبال

صور.. مصرع 78 شخصا وفقد 32 بسبب فيضانات وانهيارات أرضية فى نيبال

كلمة السر 7.. نيجيريا تتسلح برقم رائع قبل مواجهة تونس فى أمم إفريقيا

كلمة السر 7.. نيجيريا تتسلح برقم رائع قبل مواجهة تونس فى أمم إفريقيا

المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 إثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست.. و"لاجارد" تستقيل من صندوق النقد

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 إثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست.. و"لاجارد" تستقيل من صندوق النقد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة