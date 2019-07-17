سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

فى افتتاح مجلس وزراء الإعلام العرب..

تسليم جوائز التميز الإعلامى العربى تحت شعار "القدس فى عيون الإعلام"

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:59 م
تسليم جوائز التميز الإعلامى العربى تحت شعار "القدس فى عيون الإعلام" أبو الغيط
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تم خلال أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الأربعاء، تكريم الفائزين فى الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامى العربى تحت شعار "القدس فى عيون الإعلام"، حيث تم تسليم الجوائز وشهادات التكريم لعدد من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التى دعمت قضية القدس إعلاميًا، وجاءت أغلبيتها لصالح شخصيات فلسطينية.

قام بتسليم الجوائز وزير الإعلام السعودى تركى الشبانة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

والجوائز عبارة عن أفضل مؤسسة إعلامية عربية قدمت أعمالاً تدعم القدس فاز بها تليفزيون دولة فلسطين، وثانيا أفضل شخصية إعلامية قدمت أعمالاً تدعم القدس فازت بها الإعلامية الفلسطينية كريستين ريناوى والإعلامى العراقى محمد سلمان الونداوي، والإعلامى الفلسطينى محمد عبد ربه، وثالثا أفضل مقال صحفى حول عروبة مدينة القدس وفاز بها بلاب غيث كسواني، ومحمود أبو الهيجاء، ورابعا أفضل برنامج إذاعى حول مدينة القدس فازت به إذاعة صوت العرب من مصر وإذاعة سلطنة عمان، وشبكة أبو ظبى الإذاعية، وخامسًا أفضل برنامج تليفزيونى حول مدينة القدس، وفاز به تليفزيون دولة فلسطين عن برنامج (صباح الخير يا قدس).

وسادسًا فاز موقع الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطينى بأفضل موقع إلكترونى عربى يخصص مساحة خاصة لدعم مدينة القدس، وسابعا فاز فيلم (القدس تاريخ وقضية) كأفضل فيلم قصير توثيقى حول القدس من تليفزيون عدن باليمن، وفيلم (فى سياق آخر) لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفيلم (قلب العرب) لشبكة الإعلام العراقي، وثامنًا أفضل صورة فوتوغرافية حول مدينة القدس والانتهاكات الإسرائيلية وكان عنوان الصورة (القدس..طفل ينظر إلى المسجد الأقصى من نافذة المدرسة العُمرية) لوكالة الأنباء الفلسطينية.

 


مجلس وزراء الإعلام العرب

القدس فى عيون الاعلام

الاعلام العربى

القدس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة