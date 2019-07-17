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تحقيقات النيابة: افراد عصابة سرقة سيارات المعادى نفذوا 5 وقائع سابقة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:00 ص
تحقيقات النيابة: افراد عصابة سرقة سيارات المعادى نفذوا 5 وقائع سابقة ارشيفية
كتب سليم على

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كشفت نيابة المعادى، أن التشكيل العصابى المكون من 3 أفرد، المتخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك بالمعادى، سبق وأن ارتكب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب .

وكشفت تحقيقات النيابة تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا بسرقة سيارة "أتوبيس" تابع لإحدى المدارس،  بدائرة القسم حال توقفها أمام المدرسة، تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عناصر إجرامية سبق اتهام شخصين منهم فى العديد من قضايا "السرقة" وأحدهم محتجز على ذمة قضية سرقة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم.

بمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الثالث بأسلوب "توصيل الأسلاك".

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك " بالاشتراك مع المتهم الثالث بقصد التصرف فيها بالبيع.

تم بإرشادهم ضبط عدد من السيارات المسروقة لدى عميليهما "سيئ النية" سائق، مقيم ببركة السبع بالمنوفية، وعاطل مقيم بالجيزة، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط عدد آخر من السيارات المسروقة باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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