تحقيقات العثور على جثة سائق فى ترعة "أبو النمرس": "قتلوه خنقًا لسرقة سيارته"

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل العثور على جثة شاب ملقاة بترعة فى أبو النمرس، حيث تبين أن وراء مقتله عاطلين استدرجاه بحجة توصيلهما بسيارته، وقتلاه لسرقة السيارة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجنى عليه بحجة توصيلهما الى أحد المناطق، وفى أحد المناطق النائية هددوه بسلاح كان بحوزتهما، وحينما حاول مقاومتهما قتلوه، وتخلصوا من جثته بالقائها فى الترعة.

وأضافت التحقيقات، أن الأهالى عثروا على جثة المجنى عليه، وحرروا بلاغا بالواقعة وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان العثور على الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان العثور على الجثة، وعقب الانتهاء من مناظرتها، صدر قرار بتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشاب، تم التوصل لهويته، وأن عاطلين وراء قتله لسرقة سيارته، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث استدرجا الضحية بحجة توصيلهما، ثم خنقاه، وتخلصا من جثته بالترعة، واستوليا على سيارته.