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تحرير 78 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:51 ص
تحرير 78 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية مخبز - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز

أسفرت الحملة عن تحرير 78 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 38محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، و17 محضر لأصحاب المستودعات، 23 محضر لإصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع المجهولة المصدر

 


المنوفيه

مباحث تموين المنوفية

حملة على المخابز والمحال

مستودعات الغاز

تحرير قضايا تموينية

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