تحرير 176 محضر تموينى لتجار وأصحاب مخابز مخالفه خلال حملات تفتيشية بالمنيا

المنيا : فريق المحافظات

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 64 محضرا تموينيا مخالفا خلال عدد من الحملات التفتيشية التى نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 28 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 5 محاضر لنقص الوزن، و7 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين لعدم وجود ميزان و14 محضرا آخر، بالإضافة إلى 27 محضرا فى مجال الأسواق منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لعدم صلاحية المنتج و 3 محاضر لسلع مجهولة المصدر ومحضر للذبح خارج المجازر و12 محضرا لعدم حيازة شهادة صحية ومحضرين للتلاعب فى المقررات التموينية، و9 محاضر فى مجال المواد البترولية، كما تم ضبط 7400 كجم سكر بدون فواتير بمركز ديرمواس، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تواصل الوحدات المحلية جهودها في متابعة الأسواق و المخابز البلدية بالتعاون مع مديرية التموين والتفتيش الإداري بتكثيف الحملات لضبط الأسعار و مراقبة الأسواق ومنع استغلال المواطنين وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

قال العقيد محمد صلاح أبو كريشه رئيس مركز أبوقرقاص إن حملات تموينية موسعة بنطاق المركز تمكنت من تحرير عدد ٨٠ محضرا للمخابز البلدية المخالفة حيث تنوعت المخالفات مابين نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم إعطاء بون صرف وعدم حيازة شهادات صحية مؤكدا على مواصلة الحملات يوميا منعا للاستغلال وللنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن و الحفاظ علي صحته من أي ضرر يقع عليه.

وفى سياق متصل ، أشار المهندس على غلاب رئيس مركز ديرمواس إنه تم تحرير 32 محضر للمخابز البلدية المخالفة خلال إحدى الحملات التموينية ، منها 19 محضرا لنقص الوزن و 8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و محضرا لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل و 4 محاضر لعدم النظافة.

وفى سياق منفصل، شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مراكز المختلفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة على مركز العدوة محضرًا باجمالي 350 كجم لحوم مفرومة لوجود مخالفات، مشيراً إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقاً للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم و القضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.

وعلى جانب آخر، قال المهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان، انتهت من إخلاء ورفع جميع القمامة من المقلب الوسيط ونقلها إلى الظهير الصحراوي، حرصًا على عدم تراكمها وتأثير ذلك سلبيًا على المواطنين، مع رفع القمامة من نقاط التجمع داخل نطاق قرى الوحدة وتم مسح طريق المطاهرة - بنى مهدى ورفع التربة منه وتمهيده بلودر الوحدة.

وأشار سيد إلى أنه جار الإنتهاء من تركيب 100 كشاف ليد بديلًا عن الصوديوم، بالطريق الدائرى ناحية قرية ماقوسة.

وفى إطار المحافظة على الأراضى الزراعية أزالت الوحدة حالتين تعد على الأراضى الزراعية، كما وافقت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان على40 طلب مرافق، بعد إسيفاء جميع الإجراءات القانونية والتأكد منها.



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