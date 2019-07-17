سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمين استولوا على 7 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى تجارة السيارات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:45 م
تجديد حبس متهمين استولوا على 7 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى تجارة السيارات أموال-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات، حبس متهم وشقيقه، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 7 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
 
 
وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين اشتركا فى الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو ( 7,000,000) ملايين جنيه بقصد توظيفها فى مجال تجارة السيارات مقابل الحصول على أرباح شهرية، ولم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد المبالغ المالية لأصحابها.
 
وقالت التحريات، إن المتهمين سبق اتهامها فى عدد من القضايا، وأحدهما محبوس حالياً على ذمة قضية "نصب")، وتلقيا مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 7 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى السيارات، ولم يلتزما بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، وان الجهات الأمنية ضبطت المتهم الثاني للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة.
 
 

تجديد حبس متهمين

الاستيلاء علي 7 مليون

توظيف الأموال

تجارة السيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عشان ميتضحكش عليك.. السجن والغرامة عقوبة توظيف الأموال دون سند قانونى

الجمعة، 31 مايو 2019 12:00 ص

القبض على شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:28 م

شركة توزيع الكهرباء: المحصل المتهم بـ"توظيف الأموال" سبق إيقافه عن العمل

السبت، 18 مايو 2019 05:35 م

25 "أرنب" جمعها "المستريحين" بزعم توظيف الأموال بالأقصر.. ضبط 3 اشتركوا فى الحصول على 25 مليون جنيه من أهالى إسنا.. وكبار العائلات يطلقون مبادرة لحل الأزمة.. والنيابة تقرر حبس 5 متهمين بالقضية

الجمعة، 08 مارس 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة