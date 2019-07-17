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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وأبنائه فى الفيوم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:26 م
تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وأبنائه فى الفيوم المتهم
الفيوم رباب الجالى

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قررت نيابة بندر الفيوم، تجديد حبس  المدرس الأزهرى المتهم بذبح زوجته وأبنائه الأربعة داخل مسكنهم بمدينة الفيوم، بساطور، بسبب التنقيب عن الآثار، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

كانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم 4 أيام بعدما انتقلت إلى مسرح الجريمة ببرج الملكة بمنطقة دله، بمدينة الفيوم، لمعاينة مكان الواقعة، وسؤال المحيطين بالمكان، ثم باشرت التحقيق مع المدرس المتهم، الذى أبلغ عن نفسه عقب ارتكابه الجريمة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

 

تعود الواقعة إلي تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم، بورود بلاغ من الأب المتهم ويدعى "خ.م.ف" (38 سنة- مدرس لغة إنجليزية)، بأحد المعاهد الأزهرية للفتيات، بمركز الفيوم، بقتله زوجته وأولاده الأربعة فى شقتهم السكنية.

 

وانتقلت مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الأب المتهم، قتل زوجته "ك.م" (33 سنة-ربة منزل)، وأبنائه "أ.خ" (11 سنة-طالب بالصف الخامس الإبتدائي)، و"أ.خ" (8 سنوات-طالبة بالصف الثاني الإبتدائي)، و"م.خ" (4 سنوات)، و"ت.خ" (عام ونصف)، وذلك بسبب وجود خلافات بينه وبين آخرين معلومين لديه، بسبب التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بمركز الفيوم، وتلقيه تهديدات منهم باغتصاب وقتل زوجته فى حالة عدم تخليه عن ذلك.

 

وتوصلت مباحث الفيوم، إلى أن الأب المتهم، بادر بقتل زوجته وأبنائه مستخدما ساطور اشتراه من أحد الأماكن لمواجهة تهديدات هؤلاء الأشخاص، وبمعاينة مكان الجريمة، تبين وجود جثة الزوجة والطفلة الصغيرة أعلى سرير إحدى حجرات النوم وبجوارها على سرير آخر جثتا الطفلتين الثالثة والرابعة، كما عثر على جثة الطفل على سرير إحدى حجرات النوم الأخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة ومصابين بجروح قطعية وكسور بعظام الجمجمة.

 

كما عثرت المباحث على الساطور المستخدم في الجريمة، ملطخ بالدماء ملقى بأرضية حجرة النوم الأولى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5189 لسنة 2019م إداري قسم شرطة أول الفيوم، وكلفت قسم الأدلة الجنائية بالانتقال ومعاينة المكان وفحصه، وباشرت نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع المتهم في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص وإجراء تحريات المباحث لبيان ظروف وملابسات الواقعة.


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