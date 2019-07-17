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تجديد حبس أستاذ جامعى وفتاة 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:02 م
تجديد حبس أستاذ جامعى وفتاة 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "آ. ح" طالبة، و"ا. ح" أستاذ جامعى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالترويج للشائعات، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.
 
 
ويواجه المتهمون في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.
 
 
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فى واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.
 
 

ت‌جديد حبس فتاة الأزهر

نشر أخبار كاذبة

ترويج لنشر الشائعات

استاذ جامعي وفتاة

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