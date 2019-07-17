تايوان تتأهب لأول إعصار هذا العام

رويترز

نقلت تايوان أكثر من ألفى شخص إلى مناطق آمنة اليوم الأربعاء 17 يوليو مع استعداد الجزيرة لأول إعصار هذا العام وألغت شركات الطيران رحلات داخلية وأصدرت السلطات تحذيرات من الفيضانات وارتفاع الأمواج.

ومن المتوقع أن يجتاح الإعصار داناس، المصنف في أضعف مستويات الأعاصير، مقاطعة يلان الشرقية مساء غد الخميس. وقال مسؤولو الأرصاد إن داناس يتحرك عبر المحيط فى الاتجاه الشمالى الغربى بسرعة 18 كيلومترا فى الساعة.

وذكرت السلطات أنها نقلت أكثر من ألفى شخص إلى مناطق آمنة ومعظمهم سياح كانوا على جزر قبالة الساحل الشرقى للبلاد. وتم إلغاء نحو 24 رحلة داخلية وخدمات العبّارات ووضعت القوات فى حالة تأهب فى بعض المناطق وسط مخاوف من سقوط أمطار غزيرة قد تسبب انهيارات أرضية وفيضانات.