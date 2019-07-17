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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:17 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة
كتبت ـ رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح  اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلتي الخطوط السعوديه 380 و386 المتجهتان إلى جدة تأخرتا ساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل التي تشهدها الشركة مع انطلاق موسم الحج.

وأضاف المصدر، أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط الروسية 401 المتجهة إلى موسكو ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأشار المصدر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

 

 

 


حركة الطيران

رحلات دولية

مطار القاهرة

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