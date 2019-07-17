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تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين بتهمة غرق طفل فى حمام السباحة لـ30 يوليو

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:21 ص
تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين بتهمة غرق طفل فى حمام السباحة لـ30 يوليو الطفل ضحية الغرق فى حمام السباحة
كتب ــ كريم صبحى

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قررت محكمة النزهة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين بتهمة الإهمال، وتسببهم فى وفاة طفل داخل حمام سباحى نادى رياضى، لجلسة 30 يوليو لانتداب لجنة من الشباب والرياضة .
 
واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى اتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه 5 سنوات، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب إلحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.
 
 

محكمة النزهة

غرق طفل فى حمام سباحة

حمام سباحة

طفل يغرق فى حمام سباحة

غرق طفل

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