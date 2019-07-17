"بين السماء والأرض".. تفاصيل مصرع سيدة وإصابة حارس عقار بسبب تعطل مصعد بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

"بين السماء والأرض".. فيلم سينمائى من الزمن الجميل كلنا يعرفه، إلا أنه أصبح واقعا ملموسا فى الوقت الحاضر، بسبب كثرة حوادث المصاعد بالوحدات السكنية والمبانى الحكومية والمصالح والهيئات المختلفة، والتى تتسبب فى إزهاق العديد من الأرواح، والتى كان آخرها حادث وفاة سيدة فى العقد الثالث من عمرها بمدينة شبرا الخيمة، وإصابة حارس العقار، وذلك بسبب تعطل مصعد ثم صعوده بشكل مفاجئ.

انتقل "اليوم السابع" لموقع الحادثة بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، وهو عبارة عن عقار مكون من 10 طوابق، وعليه حارس يدعى "فرج"، والذى شهد الأحد الماضى حادث وفاة سيدة، وإصابة الحارس نتيجة تعطل المصعد بالدور الأول ثم صعوده بشكل مفاجئ أدى إلى سقوط الاثنين داخل مسار المصعد، وعلى الفور فارقت السيدة الحياة فيما أصيب حارس العقار بكسر بذراعه وتجمع دموى على الرئة.

ومن ناحيته قال نجل حارس العقار، إن والده يعمل حارسا للعقار منذ سنوات، ويسكن هو ووالده ووالدته وأخوته الستة فى غرفة ببدروم العقار، مضيفا أن الحادث وقع يوم الأحد الماضى، حين عادت إحدى الساكنات بالعقار من عملها وبرفقتها ولديها، واستقلت المصعد للدور العاشر، إلا أنه بعد ضغط زر الصعود بالفعل تحرك المصعد لكنه توقف فى الدور الأول.

وتابع نجل حارس العقار لـ"اليوم السابع"، أن السيدة استدعت والده الذى صعد على الفور، وقام بفتح باب المصعد لإخراج الطفلين، وعند خروج السيدة تحرك المصعد لأعلى بسرعة كبيرة، وتعلقت السيدة بولديها إلى أن سقطا فى مسار المصعد، لتقع السيدة على رأسها وتفارق الحياة فى الحال، ويصاب والده بكسر فى ذراعه اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وتجمع دموى على الرئتين، وفقا للتقارير التى أصدرتها مستشفى ناصر العام ومستشفى الساحل.

وتابع، أن المصعد كثير الأعطال وأن الشركة المسئولة تقوم بالصيانة كل شهر لكن الصيانة تقتصر على الأعمال الظاهرية "تزييت السير، ومتابعة فتح الأبواب"، وتم إبلاغهم بهذه الأعطال، إلا أن الشركة تؤكد أن تلك الأعطال لن تتكرر لكنها تكررت بعد ذلك ويتم تداركها سريعا، إلى حدثت تلك الواقعة والتى أودت بحياة الساكنة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، أنه تم انتداب لجنة من الإدارة الهندسية بالحى لتفقد الحالة الفنية للمصعد، وإعداد التقرير الخاص به، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بتشميع المصعد بكل الأدوار لحين انتداب لجنة من الدفاع المدنى والأمن الصناعى، لاستخراج التراخيص اللازمة لإعادة تشغيله مرة أخرى بعد فحصه مرة أخرى.

وأضاف رئيس حى شرق شبرا الخيمة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم انتداب الشركة الخاصة بالمصاعد وشركة الصيانة لمعرفة الأسباب التى أدت إلى الحادث، ولعدم تكرار تلك الأعطال مرة أخرى، حتى لا تتسبب فى كارثة أخرى بالعقار، مشيرا إلى أنه سيتم التأكيد خلال الفترة المقبلة على إجراءات السلامة بصرامة أكثر عند استخراج التراخيص اللازمة.

فيما صرحت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بدفن جثة السيدة "أسمهان.أ" 38 عاما، والتى لقيت مصرعها، إثر حادث تعطل مصعد أحد العقارات السكنية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور ثان شبرا الخيمة، يفيد بمصرع سيدة وإصابة حارس عقار نتيجة تعطل مصعد عقار سكنى، وانتقل رجال الحماية المدنية، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وتبين مصرع "أسمهان.ا" 38 عامًا، ربة منزل، وإصابة حارس العقار خلال تعطل مصعد أحد العقارات السكنية ببهتيم، وتبين تعطل المصعد، واستمرار صعوده وهبوطه بشكل مفاجئ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.























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