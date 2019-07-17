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بقرص حفظ الغلال .. فتاة تقدم على الانتحار لمرورها بازمة نفسية سيئة بالبحيرة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:42 م
بقرص حفظ الغلال .. فتاة تقدم على الانتحار لمرورها بازمة نفسية سيئة بالبحيرة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أقدمت فتاة على الانتحار إثر تناولها قرص سام لحفظ الغلال لمرورها بأزمة نفسية سيئة بالبحيرة.
 
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. 
 
 
وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المحمودية بوصول "ر. ح" 25 سنة إلى المستشفى العام مصابة بحالة تسمم إثر تناول قرص سام لحفظ الغلال لمرورها بأزمة نفسية حادة.
 
 
وتم تحويلها إلى مركز السموم بالاسكندرية  لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.  وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق 
 
 

اخبار البحيرة

المحمودية

حالة تسمم

حوادث البحيرة

اقراص حفظ الغلال

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