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بعد الـ50.. أهم الفحوصات للحفاظ على صحة النساء

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:00 ص
بعد الـ50.. أهم الفحوصات للحفاظ على صحة النساء أهم الفحوصات للحفاظ على صحة المرأة - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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هناك العديد من الفحوصات التى يجب على النساء عند بلوغهم لعمر الخمسين إجراؤها، وذلك للحفاظ على صحتهن والحد من الإصابة بالأمراض الشهيرة فى هذا العمر، والسيطرة على المرض إذا أثبتت هذه الفحوصات الإصابة، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على هذه الفحوصات والقيام بها، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

- إجراء الميموجرام والسونار بشكل دوري على الثدي، يساهم بشكل كبير فى الكشف المبكر لسرطان الثدى، لذا على النساء اللاتى لديهم تاريخ وراثي إجراء هذه الفحوصات كل سنة للاطمئنان على صحتهم، والتعرف إذا كنت تعانين من هذا المرض وعلاجه بشكل سريع.

- عند اقتراب سن الخمسين يجب على النساء إجراء فحص هشاشة العظام، وهو عبارة عن أشعة تكشف عن صحة العظام، وبعض التحاليل الطبية التى توضح نسبة الكالسيوم في الجسم وفيتامين "د"، وهذا ما يجعل هذه الفحوصات مهمة لصحتك.

- إجراء بعض التحاليل الطبية التى توضح إذا كنت تعانين من مرض السكر أم لا، وهي سكر تراكمى وسكر صائم وفاطر، وهذه التحاليل توضح حقيقة إذا الاصابة بهذا المرض.

- قياس نسبة ضغط الدم، تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، للحد من الاصابة بأى مشاكل صحية، ولذا عليك الحد قياسه باستمرار في حالة وجود تاريخ وراثي للمرض.

- تحليل إنزيمات القلب، وسونار القلب والإيكو، يعد من الأشياء المهمة التى يجب القيام بها بشكل مستمر، ويساهم بشكل كبير في اكتشاف حقيقة الإصابة بالمرض.

- إجراء تحليل يكشف حقيقة الإصابة بالكولسترول، وهو تحليل دم يساهم بشكل كبير فى اكتشاف حقيقة الإصابة بالإضافة إلى توضيح حقيقة الإصابة أيضا بالدهون الثلاثية.


فحوصات ما بعد ال50

للنساء ما هي فحوصات ما بعد ال50

تعرف علي فحوصات ال50

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