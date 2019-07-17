بروتوكول تعاون بين التأمين الصحى والخدمات الطبية بالقوات المسلحة لعلاج منتفعيها

ويأتى التعاقد فى اطار التعاون الوطيد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى و وزارة الدفاع ممثله فى إدارة الخدمات الطبية للنهوض والرقى بالمستوى الطبى وتقديم أفضل الخدمات الطبية لصالح مرضى التأمين الصحى داخل مستشفيات القوات المسلحة وكذلك العمل على إنهاء قوائم إنتظار مرضي التأمين الصحى.