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بروتوكول تعاون بين التأمين الصحى والخدمات الطبية بالقوات المسلحة لعلاج منتفعيها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:22 ص
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحى والخدمات الطبية بالقوات المسلحة لعلاج منتفعيها الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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وقعت هيئة التأمين الصحى توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة يتضمن علاج منتفعى التأمين الصحى من مرضى الأورام والرعايات المركزة ومرضى زرع النخاع.
 
وجاء البرتوكول إنطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحى فى تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
 
ويأتى التعاقد فى اطار التعاون الوطيد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى و وزارة الدفاع ممثله فى إدارة الخدمات الطبية للنهوض والرقى بالمستوى الطبى وتقديم أفضل الخدمات الطبية لصالح مرضى التأمين الصحى داخل مستشفيات القوات المسلحة وكذلك العمل على إنهاء قوائم إنتظار مرضي التأمين الصحى.

 


التأمين الصحى

القوات المسلحة

الاورام

الرعاية المركزة

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