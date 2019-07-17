برامج توعية لحماية أشجار الموالح من ارتفاع درجات الحرارة

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لحماية أشجار الموالح من ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، من حزمة توصيات وارشادات فنية، ولجان بالحقول لعمل برامج توعية، خاصة حول طرق التسميد والرى ومكافحة الآفات لحماية الأشجار وزيادة الإنتاج.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، أنه يجب الاهتمام بالرى فى الصباح الباكر أو قبل الغروب وتجنب الري وقت اشتداد الحرارة، وإجراء عزقة خفيفة سطحية، والتقليم الصيفى باليد لإزالة الأفرخ المائية فى حالة عدم استخدامها فى تكوين هيكل الشجرة والتخلص من السرطانات، رش محلول بودر أو مضادات النتح على أشجار اليوسفى لمقاومة أشعة الشمس.

وأوضح التقرير، أن من بين التوصيات عند تسميد أشجار الموالح التى تروي بالتنقيط يضاف للفدان فى الرية الأولى 2 كجم سلفات نشادر و1 كجم سلفات حديد و1 كجم سلفات زنك و1 كجم سلفات منجنيز، وفي الرية الثانية يضاف 3 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19، أما الرية الثالثة يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم و2 لتر حامض فوسفوريك، والرية الرابعة يتم الرى بدون تسميد، أما الرية الخامسة يضاف2 كجم نترات كالسيوم .

وتابع التقرير، أنه عند البدء للتسميد بالرش الورقى، يتم الرش الورقى بمعدل مرة في 10 / 7 من الشهر ويتم بإضافة 200 جم حديد مخلبي و200 جم زنك مخلبي و 200 جم منجنيز مخلبي و 100 جم ماغنسيوم و50 جم بوركس و250جم يوريا / 600 لتر ماء لرفع كفاءة الامتصاص عند البدء فى برنامج الرى يراعى الاستهلاك المائى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط .

وأوضح أن برنامج رى الأشجارمن عمر 1إلى 2 سنة يحتاج إلى 32 لترا، ومن عمر 2إلى 3 يحتاج إلى 40 لترا، ومن عمر 3 إلى 4 سنوات يحتاج إلى 48 لترت، ومن عمر 4 إلى 5 يحتاج إلى 56 لترا، ومن عمر5 إلى 6 يحتاج إلى 64 لترا، و من عمر6 إلى 7 يحتاج إلى 72 لترا، ومن عمر7 إلى 10 يحتاج إلى 84 لترا، أما الأشجار أكبر من 10 سنوات يحتاج إلى 100 لتر.