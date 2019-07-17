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بدء ندوة القومى للبحوث الاجتماعية لإعلان نتائج بحث ظاهرة الطلاق المبكر

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:52 ص
بدء ندوة القومى للبحوث الاجتماعية لإعلان نتائج بحث ظاهرة الطلاق المبكر الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
كتب مدحت وهبة تصوير أشرف فوزى

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بدأت ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، منذ قليل تحت عنوان "الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع"،  لإعلان نتائج البحث الذى أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر فى المجتمع المصرى، والتداعيات وكيفية المواجهة  بحضور  الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المرك  القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  والخبراء فى هذا المجال وممثلو الوزارات والجهات المعنية.

وقالت  الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن برنامج الندوة يستعرض   أهم نتائج البحث، من حيث الأسباب والدوافع  الخاصة بالطلاق المبكر وكذلك التداعيات الاجتماعية والنفسية له ،  وكيفية سبل مواجهة الطلاق فى مصر، لافته إلى أن مشكلة الطلاق المبكر هى إحدى المشكلات  الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق فى الفترة الأخيرة.

 


القومى للبحوث الاجتماعية

سعاد عبد الرحيم

الطلاق المبكر

مفتى الجمهورية

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