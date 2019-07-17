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بدء تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر 4 أغسطس المقبل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:47 ص
بدء تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر 4 أغسطس المقبل الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحرى بطنطا وقبلى بأسيوط، سيبدأ يوم الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل حتى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس للطلاب والطالبات القدامى فى سنوات النقل المختلفة.
 
وأوضح رئيس الجامعة، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الطلاب والطالبات متاح لهم سحب مظاريف التقديم من المدن الجامعية فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من تقديم مظاريف المدن الجامعية سوف تبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج فى 12 سبتمبر المقبل.
 

 


المدينة الجامعية

الازهر الشريف

جامعة الازهر

تنسيق المدن الجامعية

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