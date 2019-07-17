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بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى حادث سيارة على طريق مطروح

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:52 م
بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى حادث سيارة على طريق مطروح حادث تصادم - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب 10 أشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادث سيارة، اليوم الأربعاء، بالكيلو 35 على طريق مطروح-الإسكندرية، فى نطاق مدينة مرسى مطروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى مطروح العام كل من، "أحمد محمد عبد الجليل، 30 سنة- من المنيا- مصاب بكدمات بالصدر واشتباه نزيف بالبطن، وحسنى سليمان احمد، 58 سنة-من شبين الكوم – مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وعبد الفتاح عبد اللطيف الشربتلى، 45 سنة،- من مطروح- مصاب كدمات بالصدر والبطن، وباسم سمير الشاذلى، 45 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر وجرح قطعى بالساعد الأيمن، وعبد الكريم سعد زين، 39 سنة- من دمنهور- مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية، وهشام فيض الله أبو المجد، 19 سنة- من سوهاج- مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأحمد سمير أحمد العطار، 35 سنة- من مطروح – مصاب بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد ابو العباس خاطر، 35 سنة- من المحلة- مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات وسحجات، وعصام محمد عبد العزيز، 39 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعمر حسن عبد الخالق، 35 سنة- من مطروح- مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات".

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.

 

 

 

 


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حادث طريق

مستشفى مطروح العام

طريق مطروح

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