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انطلاق أعمال الدورة الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السعودية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:57 ص
انطلاق أعمال الدورة الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السعودية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بالقاهرة أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة تركى بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية، ورأس وفد مصر الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويناقش مجلس وزراء الإعلام العرب 18 بنداً، يأتى فى مقدمتها القضية الفلسطينية كونها أحد البنود الرئيسية التى تعرض بشكل دائم على المجلس والتى لازالت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية خاصة فى ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التى تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتى فى صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامى العربى الذى يرسخ القيم والمبادئ المهنية والاخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

ويناقش المجلس أيضا "خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج" الذى يظل بندا دائما على جدول الأعمال، حيث يعمل المجلس فى هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط لها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التى تعمل على تدعيمها وهى القضية الفلسطينية والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

ويتضمن جدول الأعمال خلال هذه الدورة، عدداً من البنود الهامة الأخرى كالاستراتيجية الإعلامية العربية، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكترونى وعاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.

وتشهد هذه الدورة استحداث بند جديد وهو "إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية" وهو مجال جديد للدراسة يهدف إلى الحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة فى ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

وسيتم على هامش أعمال هذه الدورة تكريم الفائزين فى الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامى العربى تحت شعار "القدس فى عيون الإعلام"، حيث سيتم تكريم عدد من الشخصيات والأعمال والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التى دعمت قضية القدس إعلامياً.

جدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب يأتى من ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويضم فى عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة، وينعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء وله أن يعقد اجتماعا طارئاً عند الضرورة.

 


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