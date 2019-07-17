انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق فى شقة بالأزبكية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الأزبكية، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى شقة سكنية، وذلك لبيان سبب الحريق كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى بالأربكية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى الأزبكية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.