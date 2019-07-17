النقل العام تخصص زيا موحدا لسائقى الأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعى

كتب سيد الخلفاوى

خصصت هيئة النقل العام بالقاهرة، زى موحد لسائقى الأتوبيسات الجديدة التى تعمل بالغاز الطبيعى، والتى احتفلت المحافظة بتشغيلها منذ يومين، للظهور بمظهر مشرف وشكل لائق أمام الركاب.

وأكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة تسير بخطوات سريعة نحو تطوير أسطول النقل العام، وكذلك الارتقاء من كفاءة واسلوب السائقين والمحصلين لتقديم هدمة أفضل للجمهور.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ "اليوم السابع"، أن ذلك ظهر خلال نقل الجمهور فى بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدا أن الهيئة وفرت زى يتكون من "كاب وقميص وبنطلون" لكل سائق ومحصل ليظهروا بشكل لائق.

واحتفلت محافظة القاهرة مؤخرا بتشغيل 10 اتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ، ضمن 121 اتوبيس بتكلفة 500 مليون جنيه، فى اطكار خطة الدولة للحفاظ على البيئة وتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى.