المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

وكالات الأنباء

أدَّى المصلون فى المسجد الحرام مساء أمس صلاة خسوف القمر إقتداءً بسنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فى أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها وتتوسل إليه وترجوا مغفرته وعفوه ورضاه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وشهدت جنبات المسجد الحرام وساحاته وتوسعاته الجديدة إقبال المصلين وسط تكامل جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى .

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني, وعقب انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين من حجاج وزوار وعمّار بتقوى الله والرجوع إليه والإنابة له , محذراً فضيلته من الفواحش ما ظهر منها وما بطن لأنها من مجلبات سخط الله وغضبه والتوبة من المعاصى قبل فوات الأوان .

وشددّ فضيلته على التمسك بمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة .

ودعا فضيلته فى ختام خطبته الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها لكل مايقدمونه لبيت الله الحرام من توسعات وتسخير كافة الامكانات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار .