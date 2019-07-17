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المصريون علموا على الإخوان ياولاد الـ....إحنا بنبنى البلد

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:42 م
المصريون علموا على الإخوان ياولاد الـ....إحنا بنبنى البلد المصريون علموا على الإخوان
تقرير أسامة طلعت - محمد فتحى

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بعد تشكيك جماعة الإخوان الإرهابية في الفيديو الأول الذي قمنا فيه بتقمص شخصية مراسل قناة الشرق الإخوانية الإرهابية، وعرض ردود الشارع المصري عليهم، والذي أثار حالة ضجة كبيرة في الشارع المصري وأكد الجميع أنه ينقل إحساس الشعب المصري الحقيقي تجاه هذه القناة، قمنا بتقمص شخصية القناة مرة أخرى، لننقل لهم بمزيد من التفصيل كيف يراهم الشعب المصري، وحالة الرفض العارمة التي يقدمها لهم الشعب المصري.

 

الفيديو الجديد تم تصويره في شوارع المهندسين وحي إمبابة، لنقدم آراء المواطنين في أكثر من منطقة، وقام الجميع برفض القناة ورفض التصوير معها على طريقته الخاصة، مؤكدين أنها قناة إرهابية لا تريد الخير لمصر.

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ووجه الكثير من المصريين انتقادات لاذعة للقناة وصلت حد الشتائم التي تحفظنا على نشرها، مؤكدين أن القناة يعمل بها مجموعة من المأجورين الذين يشبهون الجنود المرتزقة الذين باعوا بلدهم نظير الدولارات القطرية والتركية الملوثة بدماء الشباب والشعب المصري.

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وعن محاولات القناة للتملص من الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، أكد المصريون أن القناة تنتمي انتماء واضحا للجماعة وتروج لأفكارها، رافضين كافة التصريحات التي يقدمها مسئولي القناة عن أنها قناة ليست إرهابية ولا تنتمي لجماعة الإخوان.

وأبدي المصريون رفضا شديدا لحملات القناة وأشقائها من قنوات الإخوان الممولة من قطر وتركيا التحريضية ضد استقرار مصر، ومحاولتهم إشعال الفتنة في الشارع المصري.


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الاخوان (4)
 

قناة الشرق

الاخوان

قنوات الاخوان

الارهاب

اطمن انت مش لوحدك

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