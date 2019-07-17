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"المرشدين السياحيين" تفعل دور اللجنة الصحية و50 ألف جنيه حد أقصى سنويا للعضو

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:59 ص
"المرشدين السياحيين" تفعل دور اللجنة الصحية و50 ألف جنيه حد أقصى سنويا للعضو زكريا كمال عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

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قال زكريا كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مقرر اللجنة الصحية بالنقابة، إن النقابة قررت تفعيل دور اللجنة الصحية، وذلك لمتابعة مشروع التأمين الصحى وتفعيل الأنشطة الصحية على مستوى الجمهورية، موضحا أن اللجنة وقعت عددا من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من المستشفيات والصيدليات ومعامل التحاليل، لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأعضائها.
 
 
وطالب كمال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، كافة أعضاء النقابة بالمحافظات بالتقدم بشكوى للنقابة فى حال وجود أى مشكلة، أو عدم تفعيل أى جهة لبروتوكول التعاون، موضحا: الحد الأقصى للتغطية للفرد فى السنة 50 ألف جنيه، عدا الحالات المرضية، والأمراض المزمنة والحرجة، فأنه يخصص 5 آلاف جنيه فقط لكل حالة.
 
 
ولفت إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها: حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين، أمير العتمة وكيل النقابة السابق، حسن خطاب أمين صندوق النقابة، نجوى جاد، أحمد نور الدين نقيب الجيزة، حازم أبو السعود نقيب الأسكندرية، أحمد عبد الجليل، نادر أحمد أمين صندوق نقابة الغردقة.
 
 
 
 
 

نقابة المرشدين السياحيين

التامين الصحى للمرشدين السياحيين

المرشدين السياحيين

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