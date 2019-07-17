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المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:57 م
المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن" وزارة المالية
كتبت هند مختار

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قال وزير المالية، إن الإقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية ولكن مصر نجحت من خلال برنامجها للإصلاح الإقتصادى فى حل كافة المشاكل الإقتصادية، مضيفا "أن مصر ستكون دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن". 
 
 
وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر وفقا لتقرير الإيكونومست احتلت رقم 3 فى معدلات النمو المرتفعة، مؤكدا أن الدولة أصبح لديها إيرادات تمكنها من الإنفاق.
 
 
ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادى مكن وزارة المالية من رد 160 مليار جنيه أموال التأمينات والمعاشات سنويا بزيادة سنوية 5.7% على أن تسلم وزارة المالية خلال 5 سنوات لصندوق المعاشات والتأمينات تريليون جنيه. 
 
 
وأكد أنه تك وضع حل جذرى لمشكلة تراكمت عبر عشرات السنين وهى أموال التأمينات والمعاشات.
 
 

النمو

المؤشرات المالية

مجلس الوزراء

مصر

انخفاض العجز

اليوم السابع بلس

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