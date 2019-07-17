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القوى العاملة تعلن صرف 4916 ريالا سعوديا للصيادلة بـ" تداوى" من متأخر رواتبهم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:51 م
القوى العاملة تعلن صرف 4916 ريالا سعوديا للصيادلة بـ" تداوى" من متأخر رواتبهم وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة القوي العاملة، أنه في اطار متابعة مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض لمشكلة  رواتب الصيادلة المصريين المتأخرة بشركة تداوي الطبية ، فقد تم صرف 4916 ريالا سعوديا،  منها 3500 راتب شهر، والباقي بدل سكن، وذلك لكل من هم علي رأس العمل بالشركة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزارة كانت قد سبقت وكلفت مكتب التمثيل العمالي بالتحرك الفوري ومتابعة حل مشكلة 300 صيدلي مصري يعملون بشركةتداوي الطبية السعودية بفرع الدمام لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة شهور متتالية، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها، وقد قامت الشركة في وقت سابق بصرف مبلغ 3500 ريال لكل الصيادلة قبيل عيد الفطر المبارك.

وأشار إلي أنه  بالمتابعة المستمرة وفقا لتكليفات الوزير مع مكتب التمثيل العمالي، أوضح الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي أنه تواصل مع الإدارة العليا بشركة تداوي وأفادت أنه تم صرف مرتب شهر مع بدل السكن لكل من هم على رأس العمل ويشمل راتب 3500  ريال ، فضلا عن 1416 ريال بدل سكن.

وأضاف الملحق العمالي أن رئيس مجلس إدارة الشركة تداوي، أكد أن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده لإصلاح الأوضاع المالية للشركة ومن ثم صرف متأخرات الرواتب للصيادلة، مشددا علي أن الشركة لن تمانع في الموافقة على نقل كفالة أي صيدلي إلي صاحب عمل آخر إذا رغب في ذلك أو طلب خروج نهائي له ، مع عدم الاخلال بمستحقاته المالية لدي الشركة والتي لن تتواني عن سدادها حال توافر السيولة المالية لذلك.

 


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