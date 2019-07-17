القبض على 5 تجار مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية ببنها والخصوص

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 5 تجار مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة وشبين القناطر والقناطر الخيرية، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 240 قرص مخدر، و65 جرام فودو،و500جرام حشيش مخدر ومبالغ مالية، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.