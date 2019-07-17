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القبض على 5 تجار مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية ببنها والخصوص

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:31 م
القبض على 5 تجار مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية ببنها والخصوص اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط  5 تجار مخدرات، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 5 تجار مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة وشبين القناطر والقناطر الخيرية، وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 240 قرص مخدر، و65 جرام فودو،و500جرام حشيش مخدر ومبالغ مالية، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 

 
 
 
 
 

 


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