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القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فى الغربية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:11 م
القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فى الغربية سلاح نارى - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد هادى سالم رئيس المباحث، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش "خلال حملة أمنية" .

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، والنقيب محمد خطاب معاون المباحث من ضبط " ح ه ح ال " 35 سنة عاطل، ومقيم دلبشان دائرة المركز، سبق إتهامه فى العديد من قضايا المواد المخدرة وحيازه السلاح النارى وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش". 

 

ثم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة لتولى التحقيق .

 


كفر الزيات

مباحث الغربية

مركز شرطة كفر الزيات

سلاح نارى

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