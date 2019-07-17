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القائم بأعمال السفارة الأمريكية: قانون الجمعيات الأهلية خطوة فى الاتجاه الصحيح

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:12 م
القائم بأعمال السفارة الأمريكية: قانون الجمعيات الأهلية خطوة فى الاتجاه الصحيح توماس جولدبرجر
كتبت: إنجى مجدى

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وصف القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة، توماس جولدبيرجر، قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الذى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الحالى، بأنه خطوة فى الاتجاه الصحيح.
 
وأوضح جولدبيرجر، فى لقاء مع عدد من الصحفيين عقد بالسفارة الأمريكية فى القاهرة، أنه من خلال ما نشر حول القانون فى الصحافة فإنه يرى أن إصدار القانون خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو تمكين المجتمع المدنى ليلعب دورا فى المجتمع إذ ينبغى للدول أن تسمح للمجتمع المدنى للمشاركة ولعب دور ناجح.
 
وأضف أن كل دولة تضع الأطر والآليات الخاصة بها لتقنين الجمعيات الأهلية معربا عن احترامه للقانون الجديد الذى أصدرته الحكومة المصرية وتمنى له النجاح. كما أثنى على انتهاء القضية الخاصة بموظفى منظمات المجتمع المدنى التى وصفها بأنها قضية مهمة للغاية.
 
 

مصر

الجمعيات الاهلية

قانون العمل الاهلى

السفارة الامريكية

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