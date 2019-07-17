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الفريق محمد فريد يلتقى رئيس الأركان السودانى لبحث دعم العلاقات المشتركة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:20 م
الفريق محمد فريد يلتقى رئيس الأركان السودانى لبحث دعم العلاقات المشتركة الفريق محمدفريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر، رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، فى زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية والذى تستضيفه القاهرة .

الفريق محمدفريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة

 

تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وإستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كافة أعمال التسلل والتهريب، كما ترأس رئيسى الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية .

 

وأكد رئيس الأركان المشتركة السودانية على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان،  مشيداً بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والإستقرار والتنمية فى كافه دول القارة الافريقية فى ضوء رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى لعام 2019 .

 

من جانبه، أكد الفريق محمد فريد على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون فى كافة الموضوعات العسكرية والأمنية، فى إطار العلاقات الإستراتيجية القوية بين البلدين، حيث حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .


الفريق محمد فريد

الجيش المصرى

اللجنة العسكرية

مصر والسودان

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