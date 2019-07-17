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العثور على جثة طفل غريق بترعة "بنى مر" بأسيوط

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:00 ص
العثور على جثة طفل غريق بترعة "بنى مر" بأسيوط جثة - ارشيفية
أسيوط – هيثم البدري

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عثرت الأهالى بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح على جثة طفل غريق بترعة بنى مر وتم انتشالها وتحويلها إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى. 

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من  المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح  يفيد عثور الأهالى بقرية بنى مر على جثة طفل غريق، وبالانتقال والإسعاف والحماية المدنية تم انتشال الجثة  وتبين أنها لطفل يدعى " محمود . ش . م " عمر عامين  وتم نقل  نقل الجثة لمشرحة مستشفي أبنوب المركزى   وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية

 


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