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العاصمة الإدارية الجديدة تطلق مسابقة لاختيار اسم وشعار جديد

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:37 م
العاصمة الإدارية الجديدة تطلق مسابقة لاختيار اسم وشعار جديد العاصمة الإدارية الجديدة -صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إطلاق مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تتم المشاركة في المسابقة من خلال الموقع الإلكترونى لشركة العاصمة الإدارية (www.acud.eg) واستيفاء البيانات اللازمة.

من جانبه قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن  شروط اختيار الاسم والشعار يجب أن يراعي فيها العديد من الاعتبارات منها أن يعبر عن الشخصية المصرية / التفرد والأصالة والبساطة وعدم التعقيد (لا يزيد على كلمتين - سهل النطق) وكذا وضوح المعني وعدم الغموض وألا يعبر عن حزب سياسي أو توجه ديني والعديد من المحددات الأخرى المذكورة بالموقع.

وأوضح أنه تم رصد جوائز للمسابقة بإجمالي مبلغ (250 ألف جنيه مصري) قيمة الجائزة الاولي (75 ألف جنيه مصري) والثانية (50 ألف جنيه مصري).والثالثة (25 ألف جنيه مصري) بالإضافة الي عدد عشرة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة (10 الاف جنيه مصري) وتعقد المسابقة خلال الفترة من 18/7- 17/8/2019 علما بأنه سيتم تشكيل لجنة تحكيم من المتخصصين لتقييم المقترحات المقدمة وحصر وتحديد الأفضل من بين كافة المقترحات المقدمة.

 


العاصمه الاداريه

العاصمه الاداريه الجديده

شركه العاصمه الاداريه

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