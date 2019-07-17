الصين تطالب فيتنام "باحترام حقوقها السيادية" فى بحر الصين الجنوبى

(رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إن بكين تأمل فى أن تحترم فيتنام "الحقوق السيادية للصين والولاية القضائية" على منطقة متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى، وسط مواجهة بين سفن من البلدين.

وقالت مؤسستان بحثيتان مقرهما واشنطن اليوم الأربعاء، إن سفنا فيتنامية وصينية واقعة فى مواجهة منذ أسابيع بالقرب من منطقة نفطية بحرية في المياه المتنازع عليها تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام.

وفي هذا الشهر، أجرت السفينة هايانج ديشي 8 الصينية مسحا بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها، فيما تابعت تسع سفن فيتنامية الموقف عن كثب. وفي حادث منفصل قامت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بمناورة فيما وصف بأنه "أسلوب تهديد" تجاه سفن فيتنامية، حسبما ذكرت المؤسستان البحثيتان.

وتطالب الصين بمساحة شاسعة من بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك مساحات كبيرة من الجرف القاري في فيتنام.