"الصحة العالمية" تحذر من تفشى وباء الإيبولا فى أوغندا

جنيف(أ ش أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من إمكانية تفشى وباء (الإيبولا) فى أوغندا، بعد تَقيؤ سيدة بسوق مبوندوى فى 11 يوليو الجارى قبل وفاتها إثر إصابتها بالإيبولا.

وذكرت منظمة الصحة - فى تقرير صادر عنها نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية - أنه يتعين تطعيم حوالى 590 من تجار الأسماك فى السوق، كما أنه لابد من رصد تحركات هذه السيدة وتحديد الأشخاص الذين قاموا بنقلها هى وبضاعتها لإخضاعهم للتحاليل المعملية وتطعيمهم ضد الوباء.

يشار إلى أن وباء الإيبولا هو أحد الأمراض المعدية الخطيرة، والذى غالبا ما يسفر عن وفاة المصاب، ولا يوجد له علاج، وقد ظهرت أولى حالات تفشى المرض فى القرى النائية الواقعة فى مناطق أفريقيا الوسطى قرب الغابات الاستوائية.