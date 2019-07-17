الشمس مش بس فيتامين "د".. أشعتها تخفض خطر السرطان وتساعد على النوم

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما نحتاج إلى يوم مشمس للحصول على فيتامين د بعد أن أصبح حديث جميع الأشخاص على مستوى العالم.

ولكن الشمس ليست فقط نحصل منها على فيتامين د، ولكن عرض تقرير موقع جريدة " telegraph" ، أن الشمس ذات أهمية حيوية لجميع أشكال الحياة ولكن على وجه الخصوص، التعرض للشمس له مجموعة واسعة من الفوائد الصحية بالنسبة لنا.

الشمس المشرقة وفيتامين د



من المستحيل فحص الفوائد الصحية لأشعة الشمس دون مناقشة فيتامين "د" أولاً ، وهو الملقب بـ "فيتامين دي صن شاين" ، ويتم إنتاج فيتامين (د) في الجلد عن طريق الكولسترول بعد ملامسته للشمس، وهو ضروري لصحة العظام والأسنان، وامتصاص الكالسيوم والتوازن المعدني، ووظيفة المناعة المناسبة، وإنتاج الهرمونات، والإدراك، ووظائف القلب.

الفوائد الصحية لأشعة الشمس







فوائد اشعة المشس فوائد اشعة المشس

انخفاض مخاطر السرطان



ينبع خوفنا الرئيسي من أشعة الشمس من الخطر المحتمل لأنواع مختلفة من سرطانات الجلد، نعم يمكن أن نكون أكثر عرضة للإصابة بالأورام الميلانينية إذا عانيت دائمًا من حروق الشمس، التي تسبب أضرارًا لبشرتنا والحمض النووى.

وجدت مراجعة للدراسات البيئية لمعدلات السرطان في أكثر من 100 دولة أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية UVB يمكن أن يقلل من خطر السرطانات التالية:

مثانة.

ثدي.

القولون.

بطانة الرحم.

المريء.

الرئة.

المبيض.

البنكرياس.

الكلوي.

سرطان الفرج.

حتى سرطان الجلد قد يتم تخفيفه بواسطة الشمس، فقد أظهرت بعض الدراسات أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يحسن بالفعل بقاء الورم الميلاني.

ليلة نوم أفضل



تشير الأدلة إلى أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساعد في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، ويعزز جودة ونمط النوم حيث يساعد ضوء الشمس، خاصةً أول شيء في الصباح، على إنتاج الميلاتونين بسرعة أكبر في الليل لمساعدتنا على النوم بشكل أسرع، كما يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إثارة السيروتونين، وهو مقدمة الميلاتونين، وهو ناقل عصبي يرتبط بالنوم والمزاج والقلق.

تحسين الصحة العقلية



يرتبط انخفاض التعرض لأشعة الشمس - وخاصة في فصل الشتاء - بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) وانخفاض نشاط السيروتونين، مما قد يؤثر سلبًا على الحالة المزاجية والتوقعات العقلية.

ترفع الشمس المشرقة إنتاج فيتامين (د) والهرمونات الأخرى التي يمكن أن تساعد في تعزيز حالتك المزاجية وتخفيف الاكتئاب

أفضل لصحة القلب والأوعية الدموية



تعمل الشمس المباشرة على زيادة إنتاجنا من أكسيد النيتريك، وهو موسع للأوعية الدموية يوسع الأوعية الدموية ويساعد على خفض ضغط الدم والكولسترول.

يمكن لأشعة الشمس أيضًا تقليل عوامل الخطر الإضافية لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السمنة ومرض السكر من النوع 2 والالتهاب ومتلازمة التمثيل الغذائي.