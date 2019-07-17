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الشرطة بالمرصاد لسائقى الأجرة المخالفين لتعريفة الركوب.. ضبط 484 ألف مخالفة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:01 م
الشرطة بالمرصاد لسائقى الأجرة المخالفين لتعريفة الركوب.. ضبط 484 ألف مخالفة حملة مرورية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

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شنت أجهزة الأمن حملات على كافة مواقف السيارات "سرفيس – أجرة" لمتابعة مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب، فضلاً عن حملات مديريات الأمن لإعادة الإنضباط للشارع المصرى، وضبط حالات سير المركبات بدون لوحات معدنية.
 
ووجهت الإدارة العامة للمرور بمشاركة مديريات الأمن حملات مرورية وإنضباطية مُوسعة أسفرت جهودها  ـ خلال 10 أيام ـ عن ضبط "484291" مخالفة مرورية متنوعة أبرزها ضبط 53661 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، وضبط 363  مخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
 
وأثمرت جهود المرور فى مجال ضبط حالات سير الدراجات النارية بدون لوحات معدنية عن ضبط  5517 مخالفة دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - بدون لوحات أمامية أو خلفية، وتم ضبط 1458 مخالفة سيارة "بدون لوحات معدنية - بدون لوحات أمامية أو خلفية،  فى مجال ضبط حالات سير السيارات بدون لوحات معدنية.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.
 
جانب من الحملات
جانب من الحملات

حملات مرورية
حملات مرورية

دراجات بخارية
دراجات بخارية

ضبط دراجات بخارية
ضبط دراجات بخارية
 
 
 

المرور

تعريفة الركوب

الاجرة

زياة الاجرة

الاسعار

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