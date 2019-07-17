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الشرطة البريطانية تعتقل شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:01 م
الشرطة البريطانية تعتقل شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017 الشرطة البريطانية
رويترز

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قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت شقيق مهاجم انتحارى بعد أن سلمته ليبيا إلى لندن للاشتباه فى مساعدته لشقيقه فى التخطيط للهجوم القاتل فى عام 2017 فى مدينة مانشستر فى شمال البلاد.

واعتقلت الشرطة هاشم العبيدى (22 عاما) بعد هبوطه فى مطار فى لندن اليوم الأربعاء، وسيمثل أمام محكمة وستمنستر لكن الشرطة لم تحدد متى.

وفجر سلمان العبيدى نفسه فى نهاية حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندى فى مانشستر مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 500 بجروح.

وقالت الشرطة إن هاشم العبيدى اتهم بالقتل والشروع فى القتل والتآمر لتنفيذ تفجير يرجح أن يهدد حياة الناس، وقال إيان هوبكينز من شرطة مانشستر فى بيان "تم تسليمه اليوم بخصوص اتهامات تتعلق بهجوم مانشستر".

وأضاف "سلمته السلطات الليبية إلى ضباط الشرطة البريطانية هذا الصباح. رافقوه على متن الطائرة وهبط فى المملكة المتحدة منذ فترة وجيزة".

 

 


بريطانيا

الشرطة البريطانية

مانشيستر

هجوم مانشيستر

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