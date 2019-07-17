الشرطة البريطانية تعتقل شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017

رويترز

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت شقيق مهاجم انتحارى بعد أن سلمته ليبيا إلى لندن للاشتباه فى مساعدته لشقيقه فى التخطيط للهجوم القاتل فى عام 2017 فى مدينة مانشستر فى شمال البلاد.

واعتقلت الشرطة هاشم العبيدى (22 عاما) بعد هبوطه فى مطار فى لندن اليوم الأربعاء، وسيمثل أمام محكمة وستمنستر لكن الشرطة لم تحدد متى.

وفجر سلمان العبيدى نفسه فى نهاية حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندى فى مانشستر مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 500 بجروح.

وقالت الشرطة إن هاشم العبيدى اتهم بالقتل والشروع فى القتل والتآمر لتنفيذ تفجير يرجح أن يهدد حياة الناس، وقال إيان هوبكينز من شرطة مانشستر فى بيان "تم تسليمه اليوم بخصوص اتهامات تتعلق بهجوم مانشستر".

وأضاف "سلمته السلطات الليبية إلى ضباط الشرطة البريطانية هذا الصباح. رافقوه على متن الطائرة وهبط فى المملكة المتحدة منذ فترة وجيزة".