السيطرة على حريق مخازن 5 طوابق فى قرية فرسيس بالغربية

الغربية محمد طارق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق نشب بأحد مخازن الأدوات المنزلية بقرية فرسيس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالغربية يفيد بنشوب حريق بمبنى مكون من 5 طوابق مستخدم في تخزين الأدوات المنزلية بقرية فرسيس التابعة لمركز زفتي ملك "محمد آل "، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف وتم السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.