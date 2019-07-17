السيطرة على حريق شب بمخلفات بجوار إدارة غرب المنصورة التعليمية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمخلفات خلف إدارة غرب المنصورة التعليمية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بجوار إدارة غرب المنصورة التعليمية بميدان الطميهى.

على الفور توجهت قوات الدفاع المدنى والحماية المدنية وسيارة الإطفاء وتم السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى مبنى الإدارة، وتبين أنه بعض المخلفات من بعض الأثاثات والأوراق وتم السيطرة عليه بدون أى خسائر فى الأرواح .