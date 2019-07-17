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السعودية تعيد 30 مصريا سافروا بتأشيرات الفعالية كحجاج

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:32 م
السعودية تعيد 30 مصريا سافروا بتأشيرات الفعالية كحجاج مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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أوقفت سلطات مطار القاهرة الدولى وشركات الطيران العاملة به والمتجهة رحلاتها إلى السعودية سفر أى راكب يحمل التأشيرة الفعالية، والخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، وذلك بعد قيام السلطات السعودية بمنع دخول حوالى 30 مصريا من حاملى هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتم إعادتهم مرة ثانية إلى مطار القاهرة الدولى، وتقوم سلطات الامن بالتحقيق لمعرفة الشركات التى قامت باستخراج التأشيرات.

 

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، أن حوالى 30 حاجا مصريا تعرض لعملية نصب قامت شركات باستخراج التأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم على مجموعات إلى الأراضى السعودية بهدف قضاء مناسك الحج، وفور وصولهم إلى جدة، اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، رفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة.

 

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار قامت باستقبال الركاب بمبنى الركاب 2 بالمطار، وتجرى تحقيقات موسعة معهم لمعرفة الشركات التى قامت بحجر التأشيرات وتذاكر الرحلات الخاصة بهم، كما تم منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، وذلك عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.


السعودية

حجاج

تأشيرات فعالية

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