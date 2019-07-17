سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: نستورد 98% من تقاوى الخضر.. وخطة جادة لإنتاجاها محليا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:23 م
الزراعة: نستورد 98% من تقاوى الخضر.. وخطة جادة لإنتاجاها محليا تقاوى للزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا لمناقشة النتائج التى وصل إليها البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر بحضور نخبة من العلماء والباحثين بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية وممثلى عن الشركة الوطنية الزراعات المحمية، وسط متابعات من قبل وزارة الزراعة للبرنامج.
 
واستعراض الاجتماع  الذى عقد  بمقر وزارة  الزراعة ، نتائج الجهود التى بذلت فى الفترة الماضية وأيضا وضع خطة عمل بجداول زمنية محددة خلال المرحلة القادمة، وخلال الاجتماع أكدت  وزارة  الزراعة على أهمية هذا البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر محليا حيث تستورد مصر منها 98% تستنزف العملة الصعبة وتزيد من تكلفة التقاوى على المزارعين حيث يغطى الإنتاج المحلى من تقاوى محاصيل الخضر 2% فقط من الإحتياجات عكس تقاوي المحاصيل الحقلية التى ينتج معهد بحوث المحاصيل الحقلية  98% من الإحتياجات المحلية من تقاويها .
 وأوضحت  وزارة  الزراعة، أنها ستدعم هذا البرنامج الذي سيؤثر نجاحه بالإيجاب على المواطن المصري من خلال تخفيض أسعار التقاوي والبذور على المزارع وبالتالى على أسعار السلع الزراعية فى الأسواق.
 
وأكدت " الوزارة "  أيضا على أهمية العمل الجماعى فى هذا البرنامج الوطنى وتعاون كل المؤسسات البحثية  مع كافة الجهات من أجل نجاحه وتحقيق أفضل النتائج وناشد جميع العلماء والباحثين الذين لديهم برامج تربية لسلالات تقاوى الخضر ضرورة الإسراع بتسجيلها من خلال مركز البحوث الزراعية للاستفادة من عوائدها.
 
وأوضحت  وزارة الزراعة، أنه سوف يتم تسهيل إجراءات التسجيل وإزالة جميع العقبات التى تواجه الباحثين من خلال إعداد برتوكول للتعاون والشراكة ما بين مركز البحوث الزراعية  والباحثين يتضمن كافة مراحل تسجيل وانتاج وتسويق تقاوى الاصناف الجديدة من محاصيل الخضر بما يضمن حماية حق المربى للمشاركة في الإستفادة من العوائد المالية المترتبة على ذلك .
 
 
 

انتاج التقاوى

تقاوى الخضر

استيراد التقاوى

البحوث الزراعية

أصناف التقاى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الموافقة على تصدير 1231 طن تقاوى برسيم وعلف لـ5 دول خلال 7 أيام

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:00 ص

الزراعة تبحث مع أكساد مكافحة سوسة النخيل وتدوير المخلفات وإنتاج تقاوى

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:41 م

برتوكول تعاون لاستيراد تقاوى الخضر لضبط عملية الاستيراد وحماية المزارعين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:43 ص

الموافقة على تصدير 207 أطنان تقاوى ذرة وبرسيم لـسبع دول خلال 7 أيام

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:58 ص

إجراءات مشددة للجان فحص وفرز تقاوى الخضر المستوردة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:00 ص

رقابة مشددة على استيراد تقاوى الخضر والطماطم لتأكيد خلوها من الفيروسات

السبت، 15 يونيو 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة